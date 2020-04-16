Творожная пасха с орехами и фруктами: как приготовить

Пасхальный кулич – главный атрибут Светлого Христового Воскресения – самого главного праздника всех христиан. Но изюминкой вашего праздничного стола может стать творожная пасха, которую в народе называют царской. Как ее приготовить?

Творожная пасха очень нежная и вкусная, а с добавлением орехов и фруктов еще и весьма полезная. Для ее приготовления понадобится: 2 кг творога, 400 г сахара, 8 яиц, щепотка изюма, 450 г сливочного масла, 500 г сметаны, 1 пакетик ванильного сахара, орехи и фрукты.

Творог нужно взбить в помощью блендера или пропустить через мясорубку, чтобы не было комочков. После этого в микроволновке растопите сливочное масло, добавьте его в творог и перемешайте, чтобы образовалась однородная масса. Куриные желтки отделите от белков и взбейте их с сахаром до состояния белой массы (сахар должен полностью раствориться). Потом взбейте миксером белки яиц, чтобы образовалась пена.

Далее с помощью кипятка размягчите изюм (оставьте его на 15-20 минут в воде). Измельчите орехи, возьмите цукаты, изюм и другие ингредиенты и добавьте все в творог. Тщательно перемешайте.

Возьмите специальную форму для пасхи, укройте ее марлей в 2 слоя и выложите туда творожную массу, сверху снова укройте марлей. Потом на творог поставьте груз (банку с водой, например), чтобы вытекла сыворотка. Отправьте формочку в холодильник на ночь. Утром аккуратно переверните блюдо, украсьте свою пасху орехами и фруктами.

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