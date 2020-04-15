Пасха-2020: как покрасить яйца натуральными красителями

Подготовка к празднику Пасхи - увлекательный и радостный процесс, особенно, если в нем участвуют дети. Больше всего им нравится красить и украшать яйца. А чтобы избежать химии, используйте для покраски натуральные продукты.

Пряности (куркума, шафран)

Благодаря этим специям можно получить красивый желтый оттенок. На 2 литра воды будет достаточно 0,5 чайной ложечки куркумы или щепотку шафрана. Пряности нужно залить кипятком, дать постоять 2-3 минуты и процедить. Положите яйца в теплый раствор и варите около 7-10 минут.

Шпинат

С помощью шпината яйца приобретут светло-зеленый оттенок. Для этого необходимо сделать из листьев шпината пюре и готовые яйца проварить 1-2 минуты в полученном отваре.

Свекла

Этот овощ даст яйцам красно-бордовый цвет. Нужно натереть на терке свеклу и добавить к ней воду (на 3 свеклы среднего размера - 1 литр воды), а также 1 чайную ложку уксуса. Яйца в течение 7-10 минут варите в этом растворе.

Луковая шелуха

Пожалуй, один из самых популярных и быстрых способов покраски яиц. С помощью луковой шелухи яйца могут приобрести разный оттенок (от светло-желтого до коричневого), все зависит от количества шелухи в кастрюле и времени варки. Как правило, на 2 литра воды берут около 3 стаканов луковой шелухи, кипятят и потом варят в ней яйца.

Сок вишни

Если у вас остались зимние запасы сока вишни, то можно их использовать для придания розового оттенка яйцам. Можно просто их настоять в соке несколько часов.

Кофе

Сделать яйца коричнево-шоколадного окраса можно с помощью кофе. В растворе крепкого бодрящего напитка отварите яйца в течение 10 минут или оставьте уже готовые настаиваться на ночь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как быстро покрасить яйца рисом.

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