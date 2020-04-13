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Как быстро покрасить яйца рисом: самый простой способ

Яйца получаются яркие и необычные

сегодня, 12:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как быстро покрасить яйца рисом: самый простой способ

Близиться Пасха - один из самых больших религиозных праздников. И несмотря на то, что в этом году она будет проходить с ограничениями, подготовиться к ней все-же следует. Главные атрибуты праздника - пасхальный кулич и крашенки. Если с покраской яиц вы не хотите сильно заморачиваться, тогда ловите простой лайфхак.

Красиво и быстро покрасить яйца можно с помощью риса. Для этого вам понадобится: пищевые красители, несколько пригоршней риса и отдельная емкость с крышкой (для каждого красителя отдельно).

Способ приготовления: 

- Возьмите пригоршню риса и поместите в каждую емкость. Сверху капните по 15-20 капель пищевого красителя и хорошо перемешайте рис, чтобы крупицы окрасились. Благодаря этому у вас получится несколько "порций" риса разных цветов. 

- Затем сварите яйца вкрутую, слейте воду, но особо не остужайте их. Скорлупа должна оставаться горячей или, как минимум, теплой.

- Затем поместите теплое яйцо в емкость с цветным рисом. Накройте крышкой и хорошенько потрясите.

- После этих манипуляций в цветном рисе яйцо окраситься в мелкую точечку.

- Теперь положите его в емкость с другим цветом и повторите процедуру.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько будет стоить пасхальная корзина в этом году.


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Источник: https://kolobok.ua/mamina-shpargalka/vkusnye-retsepty/1687084-kak-bystro-pokrasit-yajtsa-risom-samyj-prostoj-sposob
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