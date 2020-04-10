Стало известно, сколько будет стоить пасхальная корзина в этом году

В 2020 году пасхальная корзина обойдется для украинцев в 620 грн. Об этом пишет "РБК Украина", ссылаясь на расчеты Института аграрной экономики.

Согласно средним ценам в марте, традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль будут стоить 532 грн. Тогда как в прошлом году стоимость набора была на 88 грн, то есть на 16,5% меньше.

Главный продукт пасхальной корзины – кулич домашней выпечки – будет стоить около 96 грн за 1 кг. Отметим, что в магазинах и супермаркетах готовый кулич будет дороже, потому что цена зависит от составляющих и украшения выпечки.

Сообщается, что к росту стоимости кулича привел целый ряд факторов. Во-первых, подорожание молока, сливочного масла, муки и сахара. Во-вторых, увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий. А в-третьих, ситуативный всплеск цен на продукты на волне паники из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

Самыми дорогими составляющими праздничной корзины будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 118 грн (190-250 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) - 110 грн из расчета 195-230 грн за 1 кг. Сало (0,5 кг) обойдется в 48 грн из расчета 80-125 грн за 1 кг. Среди молочных продуктов самым дорогим оказались твердый сыр (0,5 кг) - 75 грн (138-190 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) - 85 грн (160-210 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется в 55 грн (70-115 грн за 1 кг).

А вот самыми дешевыми продуктами в корзине определены яйца (10 шт.) - 20 грн (19-25 грн за десяток в зависимости от категории) и хрен (250 г) - 12 грн.

Отмечается, что при добавлении к корзине неосновных составляющих: помидоров, огурцов, яблок, красного вина, - стоимость набора возрастет до 801 грн.

Ранее "Комментарии" писали, что Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение, как будет отмечаться Пасха в этом году в условиях карантина.

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