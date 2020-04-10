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Пасха в условиях карантина: в ПЦУ объяснили, как будут освящать блюда и когда можно посещать кладбища

Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение, как будет отмечаться Пасха в этом году в условиях карантина

сегодня, 11:44 616
Автор:

• Таисия Ерохина

Пасха в условиях карантина: в ПЦУ объяснили, как будут освящать блюда и когда можно посещать кладбища

Карантин внес коррективы в празднование Пасхи этого года. Так, обычные совместные освящения вербы и пасхальных блюд для мирян в храме и на прихрамовой территории проводить не будут, чтобы не допустить скопления людей. Об этом говорится на сайте Украинской Православной Церкви.

Отмечается, что во время богослужений в храме должны присутствовать всего не более 10 человек – священнослужители и церковнослужители, чтецы и певцы, другие люди, участвующие в совершении богослужений и обеспечении трансляции. Однако все смогут посмотреть службу онлайн. При этом отмечается, что находясь дома и приобщаясь к богослужению с помощью трансляции, миряне должны слушать богослужение и совершать молитву перед иконой.

"Находясь в доме как в храме, соблюдая обычные правила участия в храмовом богослужении, не допускать отношения к трансляции богослужения только как к просмотру зрелища", - говорится в сообщении.

Кроме того, решили организовать, по договоренности с соответствующими учреждениями, заблаговременное (в течение дней Страстной седмицы) освящение пасхальных блюд в местах их производства и продажи. Но если миряне не смогут ни в один из перечисленных способов получить благословение вербы, пасхальных блюд, то разрешается в день праздника после прочтения соответствующих молитв о благословении в храмах, окропить их святой водой.

Следует отметить, что посещение священнослужителями и мирянами кладбищ в поминальные дни после Пасхи и свершения на них заупокойных молитв перенесли на Троицкую родительскую поминальную субботу.

Добавим, что в течение праздничных дней, в частности, в воскресенье 12 апреля, субботу 18 апреля и воскресенье 19 апреля, в храме будет находиться дежурный священнослужитель для индивидуального общение с прихожанами и удовлетворения их религиозных потребностей.

Ранее "Комментарии" писали, как украинцы собираются праздновать Пасху в условиях карантина.


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Источник: https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/rishennya-svyashhennogo-synodu-vid-9-kvitnya-2020-r/
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