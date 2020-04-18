Названы продукты, которые опасно покупать в магазине

Покупать продукты в супермаркетах - быстро и удобно, но качество некоторых товаров может оказаться не таким, как вы ожидаете. Какие продукты лучше обходить стороной?

Замороженные овощи и ягоды

Лучше морозьте их дома самостоятельно. Для магазина главное продать свою продукцию, поэтому замороженные овощи и ягоды могут замораживать по несколько раз подряд. Помимо этого, они теряют свои полезные витамины и микроэлементы. Фактически, польза от них выходит нулевая.

Крупы на развес

Как минимум, это не гигиенично. А также не стоит забывать о том, что в крупах на развес найти жуков или съесть крупу, содержащую в себе пыль - вполне привычное дело. Отдайте предпочтение крупам в упаковках.

Кулинария

Уже не одно расследование готовых блюд из кулинарии доказало: делают их чаще всего в полной антисанитарии. Не все раскупают в первый день, поэтому есть риск купить просроченное блюдо. А покупные салаты с майонезом - это еще и отличная возможность отравиться.

Орехи

Как в случае и с крупами, орехи лучше брать запакованные. Почему так? Орехи имеют большой срок годности и могут стоять на полках продуктовых магазинах достаточно долгое время, становясь несвежими и теряя свои полезные свойства. Под воздействием света и тепла они могут постепенно окислять свои жиры, что в итоге делает из них мощный концентрат канцерогенов.

Колбаса

В составе колбасных изделий находятся нитриты, которые в кишечнике преобразуются в канцерогены нитрозамины. Помимо этого, в колбасах содержится канцероген бензпирен. Ученые доказали, что чаще всего колбасные изделия являются причиной развития раковых опухолей.

Молотые специи

Их легко разбавить более дешевыми добавками. Например, вместо корицы часто продают кассию, вместо шафрана — сафлор (бархатцы). Покупайте специи в зернах и мелите их сами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты обязательно должны быть на каждой кухне.

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