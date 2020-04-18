Врачи рассказали о пользе перепелиных яиц для организма

О пользе перепелиных яиц известно давно, но в чем она заключается знают не многие. Эксперты рассказали, почему эти крошечные яйца стоит включать в свой рацион.

В составе перепелиных яиц есть много витаминов, полезных веществ и антиоксидантов, которые нужны организму для правильной работы. Этот продукт содержит большое количество кальция - микроэлемента, необходимого для строительства костей и роста мышечной массы. При регулярном употреблении, перепелиные яйца служат хорошей профилактикой остеопороза и других заболеваний костей.

Также этот продукт благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, снижая риск "вредного" холестерина в крови. Еще перепелиный яйца очищают организм от токсинов и тяжелых металлов, помогая работе почек и мочевого пузыря.

Врачи утверждают, что эти крошечные яйца помогают людям, страдающим проблемами с желудочно-кишечным трактом. Они улучшают состояние при гастрите, язве желудке и других воспалениях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Нидерландах представили первые в мире яйца для веганов.

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