Врачи рассказали о пользе перепелиных яиц для организма

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О пользе перепелиных яиц известно давно, но в чем она заключается знают не многие. Эксперты рассказали, почему эти крошечные яйца стоит включать в свой рацион.
В составе перепелиных яиц есть много витаминов, полезных веществ и антиоксидантов, которые нужны организму для правильной работы. Этот продукт содержит большое количество кальция - микроэлемента, необходимого для строительства костей и роста мышечной массы. При регулярном употреблении, перепелиные яйца служат хорошей профилактикой остеопороза и других заболеваний костей.
Также этот продукт благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, снижая риск "вредного" холестерина в крови. Еще перепелиный яйца очищают организм от токсинов и тяжелых металлов, помогая работе почек и мочевого пузыря.
Врачи утверждают, что эти крошечные яйца помогают людям, страдающим проблемами с желудочно-кишечным трактом. Они улучшают состояние при гастрите, язве желудке и других воспалениях.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Нидерландах представили первые в мире яйца для веганов.
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