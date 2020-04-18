Как пить воду, чтобы скинуть лишние килограммы

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Ежедневно взрослый человек должен выпивать около двух литров воды, потому что она приводит в тонус весь организм. А еще вода улучшает обмен веществ, способствуя похудению.
Диетологи говорят, что норма воды в день зависит от нашего веса. На 10 кг веса - 2 стакана (400 мл) воды. Но помните, что неочищенная водопроводная вода принесет скорее вред, нежели пользу.
Если вы занимаетесь активными видами спорта, то норму можно увеличить на один-два стакана. Оказывается, что один стакан воды тоже может стать лечебным, в зависимости от того, как, когда и какой температуры ее пить.
- Холодная вода, если ее поглощать медленно утром натощак, - одно из самых простых и действенных слабительных.
- Полоскание рта холодной водой тонизирует дыхательную и сердечно-сосудистую системы.
- Горячая вода прекрасно очищает организм от шлаков, а если пить ее очень медленно, то снимает головную боль, снижает повышенную температуру тела, улучшает аппетит.
- Газированная вода необходима вяло работающему желудку при пониженной кислотности. И наоборот: при гиперфункции и повышенной кислотности желудочного сока газированная вода противопоказана.
А еще вода способна удерживать в себе позитивный или негативный посыл. Настроились на похудение? Смело пейте воду натощак с оптимистичными мыслями.
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