Четыре правила питания при проблемной коже

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Уход за кожей должен быть правильным и регулярным. Если вы страдает от акне - проблему необходимо решать комплексно, проконсультировавшись с косметологом, дерматологом и эндокринологом. Но важное значение в этой ситуации имеет и правильно сбалансированное питание, ведь с помощью некоторых продуктов можно улучшить состояние кожи.
Больше полезных жиров
К полезным относятся жирные молочные продукты, авокадо, жирная рыба, орехи, оливковое масло. Эти продукты позволят вашей коже быть напитанной, увлажненной. С полезными жирами работа сальных желез придет в норму - значит будет меньше угрей и воспалений, кожа станет чище.
Меньше углеводов
Сахар провоцирует воспалительные процессы в организме. Если ваша кожа и так склонна к воспалениям, то избыток сахара быстро проявится на ней. Соответственно, из рациона нужно исключить кондитерские изделия с добавленным сахаром.
Меньше острых специй и кофе
Увы, кофе тоже способно сделать вашу кожу более жирной и покрытой акне. Специи стоит заменить на те, в которых нет остроты. Также желательно минимизировать добавление соли.
Больше витаминов В, С и Е
Много витамина С есть в черной смородине, капусте, болгарском перце, цитрусовых. Витамины группы В содержатся в бобовых (чечевица, фасоль, моя), сухофруктах, моркови, яйцах, помидорах и говядине. Эти витамины способствуют хорошей чистке организма от вредных веществ, которые его засоряют вплоть до кожи.
Витамин Е можно найти в листовых овощах, авокадо, орехах, семечках, яичном желтке. Он помогает коже ставиться эластичной.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки сильно старят кожу.
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