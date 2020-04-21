Пять продуктов, которые совершенно не подходят для завтрака

Если хотите, чтобы ваш день прошел продуктивно и в хорошем настроении, тогда уделите большое внимание своему завтраку. Подберите для утреннего приема пищи те продукты, которые повысят ваш заряд энергии и улучшают работу мозга. А что лучше исключить из меню?

Кофе

Да, многие кофеманы сейчас расстроятся, ведь именно с этого напитка и начинается их день. Но кофе не лучший выбор для завтрака. С 6 до 10 утра в нашем организме вырабатывается много кортизола - гормона, благодаря которому мы чувствуем бодрость. Если в это время выпить чашечку кофе, то выработка гормона уменьшиться и спустя пару часов вы будете испытывать усталость. Лучше всего употреблять кофе с 10 до 12 и с 14 до 17 часов, тогда его вред будет минимальным.

Тосты

Да, вкусные поджаренные ломтики хлеба также попали в этот список. Дело в том, что такой завтрак не способен насытить организм и через некоторое время вы снова захотите что-то поесть. Чтобы этого избежать, можете дополнить аппетитные тосты, например, яичницей с овощами.

Кукурузные хлопья

В рекламах и американских кинофильмах мы часто видим, как дети завтракают кукурузными хлопьями с молоком и при этом очень довольны. Но диетологи считают, что это не тот продукт, с которого следует начинать день. В хлопьях содержится много сахара и мало полезных веществ, поэтому после такого завтрака в организме происходит резкий скачок уровня глюкозы, а потом его резкий спад, в следствии чего появляется усталость и чувство голода.

Каши быстрого приготовления

Несмотря на то, что такие каши готовить очень быстро и просто, они не несут никакой питательной ценности для организма. В кашах быстрого приготовления много сахара и мало клетчатки, а еще там содержатся искусственные добавки.

Пончики и булочки

Откажитесь утром от сладких пончиков и ароматных булочек, ведь в них много трансжиров и сахара, которые отразятся потом на вашей фигуре и здоровье. Лучше сделать себе запеканку или сырники, тогда пользы будет больше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки мы совершаем за завтраком.

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