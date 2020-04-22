Топ-5 продуктов для очищения легких

Коронавирус дает самые тяжелые осложнения на легкие. В период пандемии американские врачи назвали топ-5 продуктов для очищения и защиты легких, пишет Times Now.

Каждый из этих продуктов можно найти на полках практически любого супермаркета. А выбрать можно на свой вкус и кошелек.

Имбирь

Имбирь имеет уникальное свойство: очищать легкие от всевозможных токсинов, даже химических и радиационных. Он в большом количестве содержит аскорбиновую кислоту, цинк, калий, витамины А и В. Имбирь способен укрепить организм в целом и повысить его защитные свойства. Также он способен снять воспаление в верхних дыхательных путях.





Куркума

По своим противовоспалительным свойствам куркума ничем не уступает имбирю. Все дело в веществе куркумине, которое является сильным иммуномодулятором.





Ягоды

Они помогают организму бороться с различными инфекциями, в том числе и поражающими легкие. Весь секрет - в огромном количестве витаминов и антиоксидантов.





Цитрусовые

А также любые фрукты, богатые витамином С. Оздоровить легкие и придать организму сил для борьбы с инфекцией также помогут киви, яблоки, шиповник и хурма.





Разноцветные овощи

Все овощи, которые имеют пигменты хлорофилл, астаксантин и бета-каротин. Они работают на общее укрепление организма, помогая ему бороться с инфекцией в легких. Особенно полезны для иммунитета будут сладкий перец, красная капуста и брокколи.

Ранее "Комментарии" рассказывали о напитке , который поможет защитить легкие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!