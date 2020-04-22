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Топ-5 продуктов для очищения легких

Врачи назвали продукты, которые способны позаботиться о здоровье легких и повысить их защитную функцию перед различными инфекция, в том числе и коронавирусом.

сегодня, 07:46 838
Автор:

• Виолетта Комаровская

Топ-5 продуктов для очищения легких

Коронавирус дает самые тяжелые осложнения на легкие. В период пандемии американские врачи назвали топ-5 продуктов для очищения и защиты легких, пишет Times Now. 

Каждый из этих продуктов можно найти на полках практически любого супермаркета. А выбрать можно на свой вкус и кошелек.

Имбирь
Имбирь имеет уникальное свойство: очищать легкие от всевозможных токсинов, даже химических и радиационных. Он в большом количестве содержит аскорбиновую кислоту, цинк, калий, витамины А и В. Имбирь способен укрепить организм в целом и повысить его защитные свойства. Также он способен снять воспаление в верхних дыхательных путях. 

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Куркума

По своим противовоспалительным свойствам куркума ничем не уступает имбирю. Все дело в веществе куркумине, которое является сильным иммуномодулятором. 

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Ягоды

Они помогают организму бороться с различными инфекциями, в том числе и поражающими легкие. Весь секрет - в огромном количестве витаминов и антиоксидантов. 

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Цитрусовые

А также любые фрукты, богатые витамином С. Оздоровить легкие и придать организму сил для борьбы с инфекцией также помогут киви, яблоки, шиповник и хурма.

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Разноцветные овощи

Все овощи, которые имеют пигменты хлорофилл, астаксантин и бета-каротин. Они работают на общее укрепление организма, помогая ему бороться с инфекцией в легких. Особенно полезны для иммунитета будут сладкий перец, красная капуста и брокколи.

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Ранее "Комментарии" рассказывали о напитке, который поможет защитить легкие.


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Источник: https://www.timesnownews.com/
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