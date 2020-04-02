Главное - пить теплым: назван напиток, защищающий легкие

В условиях пандемии коронавируса, медики советуют жителям тщательно следить за своей гигиеной, правильно питаться и соблюдать карантин. Избежать простудных заболеваний и укрепить свои легкие поможет простой, но эффективный напиток.

Эксперты считают, что чай с куркумой обладает рядом полезных свойств, которые положительно действуют на работу всего организма. Этот напиток содержит куркумин - мощный антиоксидант, который очищает печень, улучшает работу мозга и защищает легкие от фиброза и других заболеваний.

Помимо этого, куркума может предотвратить развитие атеросклероза и закупорку артерий - ключевых факторов инфаркта миокарда и инсульта.

Способ приготовления: в сотейник налейте четыре стакана воды и доведите ее до кипения. После этого добавьте 1 чайную ложку специи (порошка) и варите на медленном огне 8-10 минут. Полученный напиток процедите через сито, можно по желанию добавить в него еще мед, лимон или имбирь. Пейте его теплым (не горячим!), чтобы не обжечь слизистую.

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