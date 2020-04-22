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Чем можно перекусить с пользой для желудка

Учимся питаться с пользой для здоровья

сегодня, 12:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Чем можно перекусить с пользой для желудка

Диетологи говорят, что устраивать перекусы между основными приемами пищи можно и без вреда для фигуры. Но при это важно выбрать правильные продукты питания. Чем же можно перекусить, чтобы утолить голод и принести пользу организму?

Настоящее овсяное печенье

В состав овсяного печенья входит множество полезных веществ, среди которых марганец и кальций, а также витамины группы В. Этот продукт улучшает обменные процессы, облегчая работу кишечника. Натуральное овсяное печенье отлично утоляет чувство голода и положительно влияет на эмоциональное состояние. 

Творог

Это источник белка и кальция, которые очень нужны организму. Используйте нежирный творог с добавлением различных фруктов (яблок, бананов), а также орехов. Такой перекус будет не только вкусным, но и очень полезным. 

Яйца c авокадо

Яйца в крутую сами по себе являются хорошим перекусом, но их можно готовить совершенно различными способами и брать с собой каждый день новое блюдо. Самое лучше сочетание для яиц - авокадо: добавив этот ингредиент, можно обжарить яйца с соусом чили и зеленью, сделать сытный сэндвич, а можно сделать простой и быстрый перекус, просто разбив яйцо прямо в авокадо.

Орехи и сухофрукты

Справиться с голодом помогут орехи. Их необходимо регулярно включать в свой рацион, ведь они обладают множеством полезных свойств. Также контролировать аппетит можно с помощью сухофруктов, например, кураги или фиников. А можно в магазине приобрести микс этих продуктов и наслаждаться им в течение дня. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что приготовить для здорового перекуса на работе.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/30204-desyat-samyh-zdorovyh-i-vkusnyh-perekusov-dlya-tekh-kto-vsegda-sledit-za-figuroj
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