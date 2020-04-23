"Нелегкий перекус": диетологи рассказали, чем нельзя утолять голод

Привычка утолять легкий голод различными легкими снеками вполне нормальна и не несет в себе угрозы для нашего здоровья и стройности. Главное разобраться, что именно вы намерены отправить в желудок, когда до обеда еще не меньше часа, а ужин давно прошел, хотя спать вы не собираетесь.

Итак, диетологи назвали пятерку популярных перекусов, которые стоит отодвинуть в сторону и не дразнить свой аппетит.

Попкорн

Оказывается, попкорн - один из немногих фаст-фуд продуктов, от которых диетологи не рекомендуют отказываться даже тем, кто сидит на строжайшей диете. Это отличный способ восполнить дефицит углеводов без вреда для фигуры: ведь в средней порции попкорна содержится всего 30 калорий. Но только в том случае, если этот попкорн не содержит никаких подсластителей, ароматизаторов и других добавок - а этого, к сожалению, невозможно гарантировать в случае с готовым продуктом.

Продукты с отрубями

Булочки с отрубями, мюсли и каши - все это может показаться отличной идеей, но только в том случае, если вы готовите их сами, а не покупаете готовые смеси: магазинные смеси злаков могут "стоить" вам 300 калорий за порцию - примерно столько же, сколько жирный пончик с сахарным сиропом. Все дело в том, что во много магазинные мюсли и выпечку добавляют слишком много масла и жиров, а также натрия - и все это, разумеется, сказывается на фигуре и здоровье далеко не лучшим образом.

Как ни странно... морковь

Да, да, вы не ослышались. Высокое содержание сахарозы делает такой простой продукт как морковь опасной для нашей фигуры, особенно если есть ее в неограниченных количествах. Поэтому одна, ну максимум две штучки в день - а больше ни-ни!

Овощные чипсы

Не все овощи одинаково полезны, и, честно говоря, готовые овощные чипсы к собственно овощей имеют очень небольшое отношение: как правило, в состав продукта входит достаточно много дополнительных веществ, которые сводят на нет всю пользу сушеной моркови или капусты. Лучше есть овощи свежими, но если вдруг вы любите чипсы, то приготовьте их сами - так вы по крайней мере будете уверены, что в них не содержится ничего, кроме собственно овощей и оливкового масла.

Злаковые батончики

Безопасны только те, которые вы приготовите сами - во всех остальных часто содержится патока, сахарный сироп, шоколадная глазурь и другие дополнительные ингредиенты, которые сводят на нет всю пользу злаков и орехов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о легких перекусах между едой, которые не только не окажут вреда, но еще и принесут реальную пользу нашему организму.





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