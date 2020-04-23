Продукты-«витаминные бомбы» для поддержания иммунитета

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7088.32
ETH/USD
181.78
LTC/USD
41.58
USD/UAH
27.20
EUR/UAH
29.50
RUB/UAH
0.36
Сложившаяся ситуация с коронавирусом заставила людей более внимательно относиться к личной гигиене и ценить здоровье. В период пандемии важно придерживаться правильного рациона питания, ведь именно сейчас организм особо нуждается в витаминах и полезных веществах.
Немецкий диетолог назвала продукты, которые необходимо употреблять для укрепления иммунной системы, потому что они являются настоящими "витаминными бомбами". Что это за продукты?
Шпинат
Это один из самых популярных и питательных видов овощной зелени. Шпинат богат на витамины и ценные микроэлементы, в частности железо. В составе этого растения есть антиоксиданты, которые помогают в борьбе против рака и хронических заболеваний.
Морковь
Этот оранжевый овощ - настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. В моркови много бета-каротина, который положительно влияет на зрение и состояние кожи. Также этот овощ имеет антиоксидантное действие, поэтому защищает иммунную систему от различных вирусов и бактерий.
Рыба
Добавляйте в свой рацион почаще рыбу, в ней много цинка, фосфора, кальция и селена. Эти вещества играют важную роль в поддержании иммунитета.
Картофель
Этот простой и бюджетный продукт, который часто появляется на наших столах, также признан "витаминной бомбой". Картофель богат на витамин С, калий и вещества-электролиты, которые повышают защитные функции иммунной системы.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки питания ослабляют иммунную систему.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости