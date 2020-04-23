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Продукты-«витаминные бомбы» для поддержания иммунитета

Эти продукты необходимо почаще включать в рацион

сегодня, 11:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Продукты-«витаминные бомбы» для поддержания иммунитета

Сложившаяся ситуация с коронавирусом заставила людей более внимательно относиться к личной гигиене и ценить здоровье. В период пандемии важно придерживаться правильного рациона питания, ведь именно сейчас организм особо нуждается в витаминах и полезных веществах. 

Немецкий диетолог назвала продукты, которые необходимо употреблять для укрепления иммунной системы, потому что они являются настоящими "витаминными бомбами". Что это за продукты?

Шпинат

Это один из самых популярных и питательных видов овощной зелени. Шпинат богат на витамины и ценные микроэлементы, в частности железо. В составе этого растения есть антиоксиданты, которые помогают в борьбе против рака и хронических заболеваний. 

Морковь

Этот оранжевый овощ - настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. В моркови много бета-каротина, который положительно влияет на зрение и состояние кожи. Также этот овощ имеет антиоксидантное действие, поэтому защищает иммунную систему от различных вирусов и бактерий. 

Рыба

Добавляйте в свой рацион почаще рыбу, в ней много цинка, фосфора, кальция и селена. Эти вещества играют важную роль в поддержании иммунитета. 

Картофель

Этот простой и бюджетный продукт, который часто появляется на наших столах, также признан "витаминной бомбой". Картофель богат на витамин С, калий и вещества-электролиты, которые повышают защитные функции иммунной системы. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки питания ослабляют иммунную систему.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/94269-nemeckiy-medik-nazvala-prostye-produkty-kotorye-mogut-byt-vitaminnymi-bombami.html
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