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Какие привычки питания ослабляют иммунную систему

Постарайтесь отказаться от этих привычек

сегодня, 09:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какие привычки питания ослабляют иммунную систему

Свою иммунную систему нужно укреплять всегда, и особенно в период пандемии коронавируса. Медики рекомендуют постоянно обогащать организм витаминами и полезными веществами, которые нормализуют работу всех систем и органов. Но на карантине, некоторые привычки питания могут привести к ослаблению иммунитета. 

Находясь дома, постарайтесь придерживаться правильного образа жизни, в частности контролировать свой рацион. Что может негативно повлиять на иммунную систему?

Алкоголь

Многие люди в условиях самоизоляции пристрастились к алкоголю, потому что он расслабляет и повышает настроение. Но на самом деле, спиртные напитки ослабляют иммунитет, повышая восприимчивость организма к вирусам, а также стрессу и нервному напряжению. 

Тяга к соленому

Ученые из Германии провели исследования и выяснили, что чрезмерное потребление соли приводит к иммунодефициту. Защитные силы организма смягчаются, поэтому риск "подхватить" какой-то недуг повышается. Помимо этого, соль задерживает жидкость, учащает сердцебиение, повышает давление и приводит к другим неприятным последствиям. 

Тяга к сладкому

Постарайтесь ограничить и сладкое в рационе, потому что избыток сахара также не приводит ни к чему хорошему. Он ослабляет иммунитет, снижая способность клеток противостоять вирусам и бактериям. 

Обилие кофеина

Это вещество содержится не только в кофе, но и чае, черном шоколаде, какао и энергетических напитках. Большое количество кофеина в организме может привести к повышенной раздраженности и беспокойству, а еще негативно повлиять на работу иммунной системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как эффективно укрепить иммунитет ребенка.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/94150-5-privychek-pitaniya-v-samoizolyacii-kotorye-oslablyayut-immunnuyu-sistemu.html
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