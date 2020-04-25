Продукты, с которыми опасно есть жареный картофель

Несмотря на то, что жаренный картофель обладает невероятным вкусом и ароматом, это блюдо еще и высококалорийное. А в сочетании с некоторыми продуктами и вовсе может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

Диетологи утверждают, что картофель, приготовленный таким образом, очень нагружает пищеварительную систему, поэтому стоит контролировать порцию блюда. Но помимо этого, стоит отказаться от хлеба, в котором также содержится крахмал. Вместе эти продукты способны нанести вред здоровью, в частности вызвать расстройства пищеварения. Дело в том, что желудку придется вырабатывать больше желудочного сока, а это приведет к раздражению слизистой оболочки.

Также жаренный картофель нельзя запивать алкогольными напитками. И лучше не сочетать это блюдо с жаренным мясом, ведь этот тандем губительно скажется на вашем самочувствии. Желудок будет вынужден работать с двойной нагрузкой, а это не простая задача.

Эксперты также не рекомендуют употреблять жаренный картофель вместе с помидорами, потому что эти овощи мешают усвоению крахмала.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чем главный вред от жареного картофеля.

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