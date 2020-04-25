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О каких трех болезнях может говорить лишний вес

Эти болезни не стоит игнорировать

сегодня, 09:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

О каких трех болезнях может говорить лишний вес

Многие люди жалуются на проблему лишнего веса. И не всегда это связано с неправильным питанием и сидячим образом жизни. На самом деле, лишний вес может указывать на куда более серьезные проблемы. 

Гипотиреоз 

Недостаточное количество гормонов щитовидной железы — очень распространенная болезнь. В 2020 году от нее страдает каждая восьмая женщина. Вес увеличивается из-за того, что щитовидка регулирует метаболизм. Когда в ее работе происходит сбой, то и обмен веществ замедляется. Если вы регулярно чувствуете усталость, быстро утомляетесь, работаете медленнее, чем обычно, кроме того вас стала беспокоить сухость кожи, отечность, выпадение волос и ломкость ногтей, обратитесь незамедлительно к врачу.

Поликистоз яичников 

Это заболевание такое же распространенное, как и гипотиреоз. Оно может быть последствием заболеваний эндокринной системы, хронических воспалений и даже онкологии. Чаще всего более 40% женщин сталкиваются с таким побочным эффектом, как ожирение. Локализуется жир обычно на животе либо талии. Основные признаки поликистоза: нарушение менструального цикла, повышение мужских гормонов (и, как следствие, повышенное оволосение), мигрень.

Нерегулярный сон 

Отсутствие режима сна чревато замедлением метаболизма. Организму просто необходимо брать где-то энергию для нормального существования.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сжечь лишний жир на бедрах.


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Источник: https://kolobok.ua/semejnyj-doktor-new/zhenskoe-zdorove/1204838-opasno-dlya-zdorovya-o-kakikh-trekh-boleznyakh-govorit-lishnij-ves
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