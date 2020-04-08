Как сжечь лишний жир на бедрах: два важных секрета

Похудеть в ногах и избавиться от целлюлита возможно, но для этого потребуется много сил, терпения и упорства. Если хотите привести эту часть тела в порядок, тогда сосредоточьте внимание на двух важных аспектах.

В первую очередь, чтобы сжечь подкожный жир следует наладить свой рацион питания. Необходимо отдать предпочтение белковой пище, а от углеводов придется отказаться. На ближайшее время вашими друзьями станут овощи, яйца, рыба, куриное мясо, оливковое масло и творог. Этого набора достаточно, чтобы составить на неделю вкусное и питательное меню. Но исключите сладости, газированные напитки, хлеб, а также продукты с высоким содержанием жиров.

Но на одном правильном питании далеко не уйдешь, ведь результат стоит подкреплять физическими упражнениями. Если занятия спортом даются вам тяжело, начинайте с самого простого: утренняя пробежка, зарядка, плавание, катание на велосипеде и прочее. Эти тренировки пойдут на пользу вашей фигуре, особенно ногам. Но, чтобы достичь видимого эффекта следует сконцентрироваться на комплексе упражнений, направленном на укрепление мышц в области ног. Сюда входят приседания, выпады, планка и глубокое приседание с прыжком. В интернете можно найти массу видеоуроков, которые помогут вас освоить эти упражнения.

А дополнить свои старания можно с помощью антицеллюлитного массажа и скрабов, которые помогут коже оставаться подтянутой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему правильная диета не помогает похудеть.

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