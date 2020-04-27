Как правильно сочетать чай и кофе с едой

Большинство людей даже не задумывается о том, как правильно сочетать блюда с напитками. А ведь правильно подобранный напиток обогащает вкус и аромат блюда, а вот неправильный, наоборот, может испортить все впечатление от трапезы. Как же правильно комбинировать чай и кофе с едой?

Черный чай

Он обладает самым ярким вкусом и букетом. Вот почему черные чаи требуют такой же яркой и насыщенной пищи — например, пряных и острых мясных блюд. Кроме того, черный чай отлично подходит для сладкой сдобы.

С легкими десертами лучше всего сочетаются фруктовые черные чаи (как правило, это цейлонские и индийские сорта): их горьковатое и выраженное танинное послевкусие удачно подчеркивает сладость продуктов.

Зеленый чай

Зеленые чаи "деликатнее" черных: их тонкий вкус и аромат легко перебить, поэтому блюда с богатым вкусовым букетом им категорически не подходят.

Так, сорта с травянисто-свежим вкусом (такие, как маття, сенча) хорошо комбинируются с морепродуктами и овощными салатами. Ароматизированные (жасминовый, женьшеневый, фруктовый) идеальны с легкими блюдами из курицы, овощами, поджаренными тостами и сэндвичами, но только не со сладостями.

Кофе

Одна из самых беспроигрышных комбинаций — кофе и шоколад (особенно латте и ристретто). Так, бразильские сорта отлично гармонируют с темным шоколадом, а гватемальские — с шоколадными тортами. Белый шоколад особенно хорош в компании с колумбийским кофе, а молочный сочетается практически с любым напитком.

Что касается других десертов, то кенийский кофе прекрасен с ягодами, колумбийский и гватемальский — с булочками с корицей, мексиканский — с маффинами. Ну а для круассанов можно смело выбирать любой кофейный сорт.

Любителям гастрономических экспериментов понравится комбинация кофе с сырами (особенно ореховые плотные сорта — эспрессо, Перу и Бразилия), с франкфуртскими сосисками и беконом, а также с острыми и пряными блюдами.

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