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Гречишный чай: почему его обязательно стоит попробовать

Этот чай делают из семян особого сорта гречихи

сегодня, 03:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Гречишный чай: почему его обязательно стоит попробовать

Мало кто слышал об ароматном гречишном чае, который отличается своим уникальным вкусом и полезными свойствам. Если вы никогда не пробовали этот напиток - стоит это срочно исправить, ведь этот чай положительно влияет на весь организм.

Гречишный чай имеет богатый состав. В напитке обнаружены редкие элементы — селен, хром, алюминий, а также такие распространенные химические элементы, как железо, фтор, йод, магний, хром, кремний, медь.

Как и во всяком полезном напитке, здесь присутствуют витамины: гречишный чай является богатым источником рутина (витамина Р), который укрепляет стенки сосудов, регулирует их эластичность, а также предотвращает образование тромбов. Кроме того, рутин обладает противовоспалительным и противоаллергическим действиями. Из других витаминов в напитке обнаружены витамины группы В (В1, В2, В6), витамины С и Е.

В гречишном чае имеется достаточно большое количество флавоноидов, в частности — кверцетина, обладающего мощным противовоспалительным и антиоксидантным действиями. Такой чай:

- активизирует защитные силы, восстанавливает работу иммунной системы и повышает ее сопротивляемость вирусным и простудным заболеваниям;

- сокращает в несколько раз риск развития злокачественных новообразований, что важно для людей с генетической предрасположенностью к онкологии;

- улучшает функционирование пищеварительной системы и особенно полезен для людей с гастритом в острой и хронической форме.

Также напиток оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему, повышает сопротивляемость организма к эмоциональным переживаниям и стрессу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя пить вчерашний чай.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/32388-grechishnyj-chaj-pochemu-vam-obyazatelno-sleduet-ego-poprobovat
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