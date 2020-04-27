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Что можно и нужно есть на голодный желудок

Не все продукты одинаково полезны на голодный желудок

сегодня, 16:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Что можно и нужно есть на голодный желудок

Есть продукты, которые нельзя есть натощак, потому что они могут спровоцировать дискомфорт и тяжесть в желудке. Если хотите избежать проблем с пищеварительной системой, тогда не употребляйте на голодный желудок все подряд. На каких продукты стоит обратить внимание? 

Сухофрукты

Это отличный вариант перекуса в течение дня и идеальное дополнение к завтраку. Правда с ними стоит знать меру, так как большинство сухофруктов отличаются высокой калорийностью. Одной горсти вполне достаточно, чтобы восстановить силы и зарядиться положительными эмоциями.  

Хлеб

Этот продукт также полезен на голодный желудок. Правда есть важное условие: в идеале он должен быть бездрожжевым и приготовлен из цельнозерновой муки, тогда он идеально нормализует работу пищеварительной системы. А чтобы перекус стал более питательным, добавьте к хлебу еще и авокадо.

Гречка

Это еще один продукт, который можно и нужно есть на голодный желудок. В гречке содержатся аминокислоты, белок, железо, кальций, йод, цинк, витамины. Гречка легко усваивается организмом человека и моментально заряжает бодростью и энергией. То, что нужно, когда появилось чувство голода. 

Орехи

Они отличаются высокой питательной ценностью, а значит всего лишь небольшой горсти хватит, чтобы утолить чувство голода и зарядить организм бодростью, энергией и хорошим настроением. Кроме того, в орехах сбалансировано содержание белков, жиров и углеводов, а также присутствуют полезные жирные кислоты, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему и на работу мозга. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем можно перекусить с пользой для желудка.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/24972-chto-mozhno-i-nuzhno-est-na-golodnyj-zheludok-poleznyj-gid
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