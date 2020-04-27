Какие продукты нельзя есть во время стресса

Многие люди во время стресса и нервного напряжения начинают есть "на автомате", а это приводит к психологической зависимости и лишним килограммам. Есть продукты, которые положительно воздействуют на нервную систему и повышают настроение, а есть продукты, наоборот, усугубляющие ситуацию. От чего стоит отказаться во время стресса?

Кофе

Этот напиток стимулирует работу нервной системы, но если вы уже "на взводе", то дополнительная порция кофе окончательно рассеет вашу концентрацию. А невозможность сосредоточиться усугубит стресс.

Продукты из простых углеводов

Сладкая газировка, любые сладости, выпечка, хлеб, макароны - все это вызывает скачки сахара в крови. В итоге после непродолжительного успокоения и приподнятого настроения у вас будет еще больший упадок сил.

Алкоголь

Давно известно, что алкоголь не решает проблемы, а создает их. Если вы точно уверены, что остановитесь после бокала вина и спокойно пойдете спать - это один вариант. Но если есть подозрение, что вы будете "избавляться от стресса" до последнего, а потом еще кому-то писать, звонить или принимать судьбоносные решения - то лучше даже не начинать. Иначе на утро у вас будет в разы больше проблем и поводов для стресса.

Жирное мясо

Оно плохо переваривается, тяжело оседает в желудке. В итоге вас одолевает лень, не хочется даже двигаться, это накладывается на стресс и усиливает его, особенно если у вас много срочных дел или проблем.

Колбаса, соусы, чипсы и другие снеки

В этих продуктах очень много усилителей вкуса, ароматизаторов, соли, сахара. Съели чуть-чуть - а хочется еще и еще. В итоге вы съедите много таких вредных продуктов, стараясь забить ими свой стресс.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогают справиться со стрессом.

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