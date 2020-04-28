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Пять продуктов с нулевым содержанием калорий

Эти продукты прекрасно подойдут для перекуса

сегодня, 15:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Пять продуктов с нулевым содержанием калорий

Если вы решили привести свое тело в форму и мечтаете сбросить пару лишних килограмм, тогда правильно сбалансируйте свое питание. Не обязательно садится на жесткие диеты, можно просто включить в свой рацион побольше продуктов, которые содержат минимум калорий.

Яблоки

Это фрукт доступен нам в разное время года. Яблоки обладают набором полезных витаминов, которые обеспечивают полноценную работу всего организма. Кроме того, яблоки - это идеальный перекус в течение дня - сытный и полезный, но без вреда для фигуры.

Капуста

Этот продукт подходит для диетического режима питания. Любой сорт капусты содержит практически 0 калорий, зато очень хорошо насыщает организм. Можно есть этот овощ, заправленный ложечкой масла и специй, или сделать его главным ингредиентом салата.

Свекла

Это кладезь клетчатки и полезных микроэлементов, благодаря им этот продукт налаживает работу желудочно-кишечного тракта и улучшает пищеварение. Также свекла содержит бетаин - вещество, регулирующее обмен веществ.

Стручковая фасоль

В этом продукте содержится всего 25 калорий на 100 грамм, зато стручковая фасоль прекрасно насыщает. Она обладает всем необходимым набором витаминов и минералов, которые нужны для поддержания здоровья и работы организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты нельзя есть во время стресса.


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Источник: https://4mama.ua/mom/health-food/2477-eshte-i-hudeyte-5-produktov-s-nulevym-soderzhaniem-kaloriy
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