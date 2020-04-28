Полезные привычки, которые помогут обрести стройную фигуру

Скоро лето, поэтому не удивительно, что многие люди хотят привести свое тело в порядок и избавиться от "лишнего". Но помимо спорта, необходимо уделить должное внимание своему рациону и другим привычкам, которые влияют на ваше настроение и фигуру. Что необходимо учитывать?

Растительная пища

Обязательно включайте в свой рацион овощи, зелень, фрукты и ягоды. Они обогащают организм полезными витаминами и микроэлементами. Из этих продуктов можно приготовить вкусные салаты, рагу и десерты, которые разнообразят рацион и уберегут фигуру от лишних килограмм.

Правило 10:1

Этот пункт касается состава продуктов, которое вы покупаете. Следите за тем, чтобы на каждые 10 граммов углеводов приходилось минимум 1 грамм клетчатки. На качественных продуктах питания эта информация указывается на этикетке.

Планирование меню

Лучше всего делать это на выходных. Так у вас будет больше времени на приготовление полезных блюд. К тому же после составления меню, вам будет легче делать покупки.

Натуральные подсластители

Речь идет вовсе не о кленовом сиропе и меде, которые только повышают калорийность рациона, а о корице, ванили и других специях. Эти пряности сделают любой смузи, овсянку или йогурт слаще без дополнительных калорий.

Сон

Недосып активизирует выработку гормона, который отвечает за чувство голода. Поэтому, чем меньше времени вы уделите сну, тем больше калорий окажется в вашей тарелке. Помните об этом, когда в очередной раз захотите посмотреть любимый сериал вместо дополнительного времени на сон.

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