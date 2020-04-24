ТОП-5 самых вредных пищевых привычек у беременных

В период беременности женский организм поддается серьезной перестройке, поэтому в будущей мамы может часто меняться настроение и пищевые привычки. Эксперты определили самые вредные из них.

Любовь к соленому

Избыток соли и соленых продуктов будет способствовать задержке жидкости в организме, повышению давления и появлению отеков. Повышенное давление, в свою очередь, может привести к нарушению плацентарного кровообращения, в результате чего организм плода начинает испытывать нехватку кислорода и питательных веществ, что может приводить к отставанию в росте малыша.

Злоупотребление острыми специями

Не менее важно будущим мамам соблюдать меру при добавлении острых специй в блюда (черного и красного острого перца, горчицы и др.). Эти специи активно воздействуют на слизистую желудка и могут провоцировать развитие гастрита и, даже, язвенной болезни.

Привычка запивать еду чаем или кофе

Независимо от того, какую пищу, вы запиваете чаем или кофе, это может нарушать усвоение минеральных веществ. Дело в том, что чай и кофе богаты фитиновой кислотой, которая препятствует нормальному усвоению железа, кальция, магния и цинка из пищи.

Привычка есть сладкие фрукты сразу после основного приема пищи

Если съедать сразу после обеда высокосахаристые фрукты (например, банан, хурму, виноград), то это может усилить процессы брожения в кишечнике и вызвать усиленное газообразование (метеоризм). Поэтому такую привычку полезной не назовешь.

Привычка не завтракать и пить кофе на голодный желудок

Это достаточно вредная пищевая привычка, потому что в течение часа после пробуждения активизируется выработка пищеварительных соков, поэтому отсутствие в желудке полноценного завтрака может приводить к так называемым "голодным" гастритам. А привычка пить кофе с утра на голодный желудок только усугубит ситуацию. Ведь кофе раздражает слизистую желудка, и помимо гастрита может вызвать у будущей мамы приступ изжоги.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие косметические процедуры противопоказаны при беременности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!