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Сколько нужно употреблять белка, чтобы похудеть

Белок помогает удерживать вес в норме

сегодня, 15:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Сколько нужно употреблять белка, чтобы похудеть

Рацион питания должен быть правильно сбалансированным, чтобы организм получал достаточное количество белка, жиров и углеводов. Если вы хотите сбросить пару лишних килограмм, тогда рацион нужно строить на белковых продуктах. Но какой должна быть их суточная норма?

Известно, что белок помогает строить и укреплять мышцы, а также помогает бороться с жировыми отложениями. Но диета на одних белках не приведет ни к чему хорошему, полное исключение жиров и углеводов из рациона может навредить здоровью.

Эксперты выяснили, что нужно употреблять не меньше 1,5 грамма белка на каждый килограмм веса в день, если вы хотите похудеть. И это только для женщин, для мужчин доза еще больше. 

Большое количество белка помогает сохранять мышечную ткань, когда мы активно начинаем сбрасывать лишние килограммы. И тогда тело не будет выглядеть дряблым, а будет стройным и подтянутым. Но наилучший эффект от белка проявляется в комплексе с физическими нагрузками.  Правильно питание и спорт - главные факторы в борьбе с лишним весом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как можно похудеть от блюд из картофеля.


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Источник: https://4mama.ua/mom/health-food/2575-skolko-nuzhno-upotreblyat-belka-chtoby-pohudet
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