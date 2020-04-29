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Врачи назвали безопасную норму сахара для детей

До двух лет детям лучше вообще не давать сладкого

сегодня, 10:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Врачи назвали безопасную норму сахара для детей

Американские ученые определили, сколько сахара допустимо употреблять ребенку. Единую норму специалисты назвали для детей всех возрастов. Исключение составили лишь малыши до двух лет – им посоветовали вовсе исключить сладкое из рациона.

Результаты исследования будут особенно полезны молодым родителям, которые до сих пор сомневаются, стоит ли баловать ребенка сладостями. Ведь большое количество сахара (не обязательно в чистом виде) действительно может оказаться губительным для детского организма. Его чрезмерное употребление негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и может вызвать серьезные проблемы с весом.

Кроме того, специалисты давно заметили неблагоприятное влияние сахаров на вкусовые пристрастия детей: они злоупотребляют напитками и блюдами с высоким содержанием сахара, поэтому меньше едят здоровой пищи - фруктов, овощей и молочных продуктов с низким содержанием жира.

"Если ваш ребенок получает ежедневно достаточно калорий, чтобы сохранить здоровый вес, в его пищевом "бюджете" не должно быть места нездоровой пище, в которой и содержится большинство добавленных сахаров", - говорят авторы исследования. Рекомендация ученых: детям достаточно употреблять до шести чайных ложек (25 грамм) сахара в день. А до двух лет ребенку лучше вообще не давать сладкого, так как именно в раннем возрасте закладываются пищевые пристрастия человека. Да и потребность в калориях у самых маленьких относительно невелика, поэтому особой необходимости в сахаре в этом возрасте нет.

Стоит отметить, что главными источниками добавленных сахаров являются газировка (в одной только банке колы содержится 39 граммов сахара), энергетические напитки, холодные чаи, соусы и кондитерские изделия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем заменить сахар с пользой для здоровья и фигуры.


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Источник: https://kolobok.ua/semejnyj-doktor-new/detskoe-zdorove/808998-vrachi-nazvali-bezopasnuyu-normu-sahara-dlya-detey
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