Врачи назвали безопасную норму сахара для детей

Американские ученые определили, сколько сахара допустимо употреблять ребенку. Единую норму специалисты назвали для детей всех возрастов. Исключение составили лишь малыши до двух лет – им посоветовали вовсе исключить сладкое из рациона.



Результаты исследования будут особенно полезны молодым родителям, которые до сих пор сомневаются, стоит ли баловать ребенка сладостями. Ведь большое количество сахара (не обязательно в чистом виде) действительно может оказаться губительным для детского организма. Его чрезмерное употребление негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и может вызвать серьезные проблемы с весом.

Кроме того, специалисты давно заметили неблагоприятное влияние сахаров на вкусовые пристрастия детей: они злоупотребляют напитками и блюдами с высоким содержанием сахара, поэтому меньше едят здоровой пищи - фруктов, овощей и молочных продуктов с низким содержанием жира.

"Если ваш ребенок получает ежедневно достаточно калорий, чтобы сохранить здоровый вес, в его пищевом "бюджете" не должно быть места нездоровой пище, в которой и содержится большинство добавленных сахаров", - говорят авторы исследования. Рекомендация ученых: детям достаточно употреблять до шести чайных ложек (25 грамм) сахара в день. А до двух лет ребенку лучше вообще не давать сладкого, так как именно в раннем возрасте закладываются пищевые пристрастия человека. Да и потребность в калориях у самых маленьких относительно невелика, поэтому особой необходимости в сахаре в этом возрасте нет.

Стоит отметить, что главными источниками добавленных сахаров являются газировка (в одной только банке колы содержится 39 граммов сахара), энергетические напитки, холодные чаи, соусы и кондитерские изделия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем заменить сахар с пользой для здоровья и фигуры.

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