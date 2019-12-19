Чем заменить сахар с пользой для здоровья и фигуры

Люди, которые употребляют много сахара, подвергаются риску заболевать диабетом или другим серьезным недугом. Если вы не можете обойтись без сладкого, замените его полезной альтернативой – медом. Медики назвали три веских причины, почему мед намного полезней для здоровья, чем сахар.

Калорийность

Как правило, норма суточного потребления сахара в день составляет 25 граммов, но для сладкоежек это всего лишь цифры. Никто не следит за тем, сколько сладкого съедает в течении дня, ведь сахар добавляют не только в напитки, но и различные продукты. В 100 г сахара содержится 398 ккал, а в 100 г меда – 304 ккал, что почти на сотню меньше. При этом, меда практически невозможно скушать много, ведь он сразу дает чувство насыщения, в отличии от сахара.

Иммунитет

В осенне-зимний период организм нуждается в защите, поэтому стоит употреблять продукты, укрепляющие иммунитет. Одним из таких продуктов является мед, о лечебных свойствах которого известно с давних времен. Теплый чай вместе с медом и имбирем способен помочь в борьбе с простудными заболеваниями. Сахар в таких полезных свойствах замечен не был.

Метаболизм

Если вы хотите красивую и стройную фигуру, тогда до минимума стоит ограничить употребление сладостей, но это не значит, что нужно отказаться и от меда. Как раз он может стать хорошим помощником в похудении, ведь мед восполняет необходимость организма в сахаре и насыщает его углеводами. Помимо этого, утренний стакан воды с медом и лимоном идеально подходит для запуска метаболических процессов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что происходит с организмом после отказа от сахара.