Язык

Українська

Русский

Coinspot 30.04.2020

BTC/USD

9350.30

ETH/USD

225.19

LTC/USD

50.22

НБУ 30.04.2020

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Не кофе единым: три бодрящих напитка на основе воды
НОВОСТИ Все новости

Не кофе единым: три бодрящих напитка на основе воды

Обычную питьевую воду многие недооценивают

сегодня, 09:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Не кофе единым: три бодрящих напитка на основе воды

Взрослый человек ежедневно должен выпивать около 2 литров воды, потому что она поддерживает организм в тонусе, регулируя все его функции. Особенно это важно в жаркий летний сезон. Но одной воды, чтобы взбодриться, может быть недостаточно, поэтому на ее основе можно приготовить вкусные и полезные напитки.

Имбирный лимонад

Пикантные и насыщенные сочетания эффективнее бодрят и спасают от жары. Имбирный лимонад как раз обладает этими свойствами. Этот напиток наверняка станет одним из ваших фаворитов. Помимо того, что он вкусный, так еще и очень полезный, ведь имбирь улучшает пищеварение, снимает боли в животе и способствует похудению.

Банановый смузи с овсяными хлопьями

Этот напиток не просто помогает повысить заряд энергии и поднять настроение, его можно использовать в качестве завтрака. Банановый смузи с хлопьями спокойно можно заменить яичницей или кашей. Он обогащает организм витаминами и полезными веществами, которые нужны организму для правильной работы.

Зеленый чай с мятой (марокканский чай)

Научно доказано, что чай прекрасно охлаждает и бодрит не хуже, чем кофе. Этот напиток славится своим насыщенным и пряным вкусом. Также в его составе есть много антиоксидантов, которые защищают клетки от свободных радикалов и повышают иммунную сопротивляемость организма. Зеленый чай с мятой благоприятно действует на пищеварение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких напитков хочется пить еще больше.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/25593-desyat-bodryashchih-napitkov-na-osnove-vody
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...