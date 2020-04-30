Не кофе единым: три бодрящих напитка на основе воды

Взрослый человек ежедневно должен выпивать около 2 литров воды, потому что она поддерживает организм в тонусе, регулируя все его функции. Особенно это важно в жаркий летний сезон. Но одной воды, чтобы взбодриться, может быть недостаточно, поэтому на ее основе можно приготовить вкусные и полезные напитки.

Имбирный лимонад

Пикантные и насыщенные сочетания эффективнее бодрят и спасают от жары. Имбирный лимонад как раз обладает этими свойствами. Этот напиток наверняка станет одним из ваших фаворитов. Помимо того, что он вкусный, так еще и очень полезный, ведь имбирь улучшает пищеварение, снимает боли в животе и способствует похудению.

Банановый смузи с овсяными хлопьями

Этот напиток не просто помогает повысить заряд энергии и поднять настроение, его можно использовать в качестве завтрака. Банановый смузи с хлопьями спокойно можно заменить яичницей или кашей. Он обогащает организм витаминами и полезными веществами, которые нужны организму для правильной работы.

Зеленый чай с мятой (марокканский чай)

Научно доказано, что чай прекрасно охлаждает и бодрит не хуже, чем кофе. Этот напиток славится своим насыщенным и пряным вкусом. Также в его составе есть много антиоксидантов, которые защищают клетки от свободных радикалов и повышают иммунную сопротивляемость организма. Зеленый чай с мятой благоприятно действует на пищеварение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких напитков хочется пить еще больше.

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