Главные признаки того, что ваш обмен веществ нарушен

От правильного метаболизма зависит успешная работа многих внутренних органов. С возрастом он замедляется и это весьма естественный процесс. Но есть признаки, которые указывают на нарушение обмена веществ. На что стоит обратить внимание?

Постоянная усталость

Да, такой симптом может говорить о разных заболеваниях, особенно при современном ритме жизни. Но зачастую чувство усталости сильно усиливается, если есть проблемы с обменом веществ. Подумайте, сколько времени вы уделяете отдыху, если эта цифра слишком маленькая, тогда возьмите пару выходных и сходите к врачу.

Прибавка в весе

Если вы заметили, что резко начали набирать вес, без видимых на то причин, тогда стоит обратиться к диетологу и сдать анализы на гормоны. Возможно, у вас нарушен обмен веществ или появились проблемы с щитовидной железой.

Кожа и волосы стали сухими

Скорее всего ваш организм просто потерял правильны курс. Спасти ситуацию помогут овощи, фрукты, а также продукты, которые содержат много витамина А, В, С и Е.

Сложности с пищеварением

Они могут появится как в виде запоров, так и в виде расстройств пищеварения. В данном случае не стоит паниковать, просто обратитесь за помощью к специалисту и пройдите необходимое обследование.

Нарушен менструальный цикл

Сбои в менструальном цикле говорят не только о гормональном дисбалансе, но и о том, что обменные процессы в организме нарушены. Нормализовать состояние поможет грамотная терапия и коррекция ежедневных привычек.

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