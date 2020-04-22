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Стало известно, влияет ли горячая ванна на обмен веществ

Горячая ванная имеет лечебные свойства для нашего организма

сегодня, 15:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Стало известно, влияет ли горячая ванна на обмен веществ

После тяжелого рабочего дня хочется расслабиться и отдохнуть. Отличным вариантом станет принятие горячей ванны. Ученые утверждают, что такая процедура полезно влияет на здоровье и способствует похудению. 

Эксперты провели исследование, участие в котором взяли добровольцы с избыточным весом и малоподвижным образом жизни. Они пытались выяснить, могут ли согревающие ванны стать альтернативным лечением для людей в возрасте или с ограниченными возможностями. Результаты показали, что после часового пребывания в ванне с температурой воды +39 у испытуемых отмечалось снижение сахара и инсулина в крови, сопровождаемое ускорением метаболизма глюкозы. Что особенно приятно, впоследствии подтвердилось, что результаты испытаний актуальны для людей любой возрастной группы и практикуемой активности.

Расслабление в горячей воде активирует выделение веществ, понижающих кровяное давление, разгоняющих метаболизм и понижающих уровень сахара в крови.

Горячая вода (можно добавить в ванну настой ромашки или зверобоя) поможет избежать развития болезни, а влажный пар увлажнит носовые проходы, действуя как естественное противоотечное средство для облегчения симптомов простуды и гриппа.

Упомянутое выше исследование доказало, что горячая ванна снижает пиковые уровни сахара после приема пищи и помогает сжечь около 140 калорий в час, что больше, к примеру, чем при часовой прогулке быстрым шагом.

Помимо этого, горячая ванна снимает общий стресс от физических нагрузок, успокаивает напряженные мышцы и благотворно влияет на сон, а душ обеспечивает отличный массаж для плеч, шеи и спины, улучшает кровообращение и состояние кожи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как ванна помогает стать красивее и здоровее.


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Источник: https://www.elle.ru/krasota/beauty_blog/prosto-tayu-kak-goryachaya-vanna-vliyaet-na-obmen-veshestv-id6813370/
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