Советы базфлюэнсеров: как ванна помогает стать красивее и здоровее

Бьюти-эксперты прогнозируют, что в новом десятилетии ванная комната станет главным местом силы для того, чтобы поправить физическое и ментальное здоровье, сохранить красоту, а также укрепится самым крутым фоном для создания атмосферных фото. Рассказываем, как принятие ванны уже стало не только одним из важнейших спа-ритуалов, но и объединило инстаблогеров в новое коммьюнити базфлюэнсеров.

Стоит отметить, что тренды соцсетей стремительно меняются, и сегодня большее доверие внушают не блогеры-миллионники, пишущие обо всем, а микро-инфлюэнсеры, освещающие узконаправленную тематику. Одними из таких стали базфлюэнсеры (bathfluencers) — бьюти-блогеры, которые рассказывающие о том, как они принимают ванну и демонстрирующие уютные, стильные и роскошные фото из ванных комнат.

Эстетика фото в антураже ванных комнат — явление не новое. Стоит вспомнить винтажные фото актрис Джейн Мэнсфилд или Бриджит Бардо в 60-х или культовые сцены из фильмов "Зуд седьмого года" (1955), "Клеопатра" (1963), "Барри Линдон" (1975), "Красотка" (1990) и многих других. Именно они и становятся референсами для ванных селфи.





Но с приходом в нашу жизнь велнесс-течений и необходимости противостоять стрессам в современном мире, времяпровождение в ванной, кроме эстетического, получило и терапевтическое предназначение.

Так, медицинские исследования уже давно доказали, что принятие ванны помогает улучшить настроение, нормализовать сон, снять боль и напряжение в мышцах, сжечь калории, облегчить симптомы простуды и гриппа, успокоить раздражения на коже и снять стресс, обеспечив уют в стиле хюгге. Исходя из этого, многие даже готовы закрыть глаза на то, что ванна не очень дружелюбна по отношению к окружающей среде. В мире, который захватывает sustainable-движение, тратить от 120 до 200 литров воды на принятие ванны, вместо 40-60 литров, которые требует душ, считается не очень рациональным.

Но тут стоит учитывать, что для современных жителей мегаполисов ванна является истинной роскошью, поэтому не каждый может себе позволить такое наслаждение. В Нью-Йорке, к примеру, далеко не все квартиры даже в элитных районах оснащены ванной комнатой. Соответственно те, где она есть, доступны для аренды только тем, кто правда хорошо зарабатывает и готов оплатить себе такой атрибут роскошной жизни.

Превращают принятие ванны в особенный ритуал и звезды, которые также отчасти причисляют себя к базинфлюэнсерам и охотно рассказывают о своих спа-секретах. Так, Мэрайя Кэри обожает ванну из холодного молока. Гвинет Пэлтроу предпочитает магниевые ванны, которые оказывают отличный детокс-эффект, очищают от токсинов и улучшают обмен веществ.

Певец и композитор Лин-Мануэль Миранда купается ровно 15 минут, и делает это с таймером, чтобы не пересидеть в ванной ни единой лишней минуты. А руководитель бренда Glossier Эмили Вайс, наоборот, принимает 45-минутную ванну почти каждый вечер, наполняя ее горячей водой и килограммом соли Эпсома, чтобы лучше пропотеть. Девушка называет такой ритуал "тренировкой без движения". Глава модного департамента Instagram Ева Чен недавно сделала ремонт в квартире и оборудовала свою ванну так, что та теперь стала частью спальни. По мнению издания The New Yorker, интерьер ванной комнаты также стал новым трендом — теперь открытые ванны станут такими же популярными, как когда-то стали открытые кухни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Hermès запускает первое бьюти-средство.

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