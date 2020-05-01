Полезные продукты, которые «любит» поджелудочная железа

Многие люди часто жалуются на воспаление поджелудочной железы, которое возникает в результате неправильного питания. Игнорировать это заболевание не стоит, ведь оно может приобрести острую, а потом и хроническую форму. Избежать подобных проблем можно с помощью здорового рациона. На какие продукты стоит обратить особое внимание?

Куркума

Это не просто специя, которая придает блюдам пикантный вкус и приятный аромат. Куркума обладает многими полезными свойствами, потому что содержит в большом количестве витамины, ценные вещества и антиоксиданты. Она снижает риск образования желчных камней, которые приводят к воспалению поджелудочной железы.

Гречка

Этот продукт должен регулярно появляться в рационе, если вы жалуетесь на проблемы с поджелудочной. В составе гречки есть клетчатка, белки, витамины, которые делают ее незаменимым продуктом для пищеварительной системы. Злак усваивается в организме лучше и проще тяжелых, жирных мясных продуктов.

Шпинат

Это растение считается одним из самых популярных и полезных. Ученые доказали, что рацион, в котором присутствует шпинат и другие овощи, снижает риск появления рака поджелудочной железы.

Брокколи

Этот овощ богат на апигенин - полифенол, который защищает поджелудочную железу от патогенного воздействия. Брокколи богата на витамины, кальций, железо и клетчатку, которые улучшают работу пищеварения.

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