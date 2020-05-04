Назван завтрак, который восстановит печень

Благодаря завтраку наш организм восстанавливает запас сил и энергии, поэтому его ни в коем случае нельзя пропускать. Но для того, чтобы польза была максимальной необходимо правильно сбалансировать свой рацион. Например, если хотите улучшить работу печени, тогда обратите внимание на следующие продукты.

Яйца

Этот продукт содержит много витаминов и полезных веществ, которые нужны печени для правильной работы. Но речь идет о варенных яйцах и омлете в духовке, а не о яичнице с добавлением майонеза. Варенные яйца обогащают организм кальцием, железом, натрием, витаминами А, Д и Е, которые улучшают обменные процессы, нормализуют уровень холестерина в крови и помогают выводить токсины.

Грейпфрут

Этот цитрус - хороший вариант для завтрака. Грейпфрут, благодаря своему витаминному составу, предотвращает проблемы с печенью. Сок этого фрукта очищает организм от токсинов и канцерогенов.

Авокадо

Еще один вкусный и полезный плод, который идеально подходит для утреннего приема пищи. Авокадо богат на бета-ситостерин - соединение, помогающее снизить уровень холестерина. Также экзотический фрукт богат глутатионом — полезным для печени веществом, которое помогает связывать токсины и облегчать работу органа.

Мед

Если будете выпивать утром стакан теплой воды с добавлением меда, то вскоре заметите улучшение в работе не только пищеварительной системы, но и печени. Этот продукт давно применяли для очищения и восстановления клеток этого жизненно важного органа. Мед снижает воспалительные процессы, обладает отличным желчегонным действием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какой чай поможет быстро очистить печень.

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