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Диетологи рассказали, почему не следует ужинать фруктами

Фрукты отлично подходят для перекусов

сегодня, 15:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Диетологи рассказали, почему не следует ужинать фруктами

Несмотря на то, что фрукты - источник ценных витаминов и веществ, их лучше не употреблять на ужин. Такую рекомендацию дали диетологи и эксперты по здоровому питанию. А в чем же причина?

Специалисты говорят, что к вечерней трапезе стоит относиться очень осторожно. Лучше избегать слишком тяжелой и жирной пищи, а также сладостей. Казалось бы, что фрукты могут спасти ситуацию и утолить голод. Но не в данном случае. Дело в том, что фрукты - хороший источник энергии и отличный перекус между основными приемами пищи. Но в них содержится много фруктозы, которая не утоляет голод и перерабатывается в печени без инсулина, что способствует накоплению жира. Это обратная сторона той бодрости, которую вы чувствуете после фруктового перекуса. 

В вечернее время вам не нужен дополнительный заряд энергии, потому что организм требует отдыха, а употребляя фрукты, вы вливаете в себе порцию углеводов, которые необходимо перерабатывать. И вместо отдыха ваш организм трудится. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, почему нельзя отказываться от ужина.


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Источник: https://tvoymalysh.com.ua/mom-territory/fitness-diet/11213-pochemu-nelzya-est-frukty-na-uzhin.html
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