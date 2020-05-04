Диетологи рассказали, почему не следует ужинать фруктами

Несмотря на то, что фрукты - источник ценных витаминов и веществ, их лучше не употреблять на ужин. Такую рекомендацию дали диетологи и эксперты по здоровому питанию. А в чем же причина?

Специалисты говорят, что к вечерней трапезе стоит относиться очень осторожно. Лучше избегать слишком тяжелой и жирной пищи, а также сладостей. Казалось бы, что фрукты могут спасти ситуацию и утолить голод. Но не в данном случае. Дело в том, что фрукты - хороший источник энергии и отличный перекус между основными приемами пищи. Но в них содержится много фруктозы, которая не утоляет голод и перерабатывается в печени без инсулина, что способствует накоплению жира. Это обратная сторона той бодрости, которую вы чувствуете после фруктового перекуса.

В вечернее время вам не нужен дополнительный заряд энергии, потому что организм требует отдыха, а употребляя фрукты, вы вливаете в себе порцию углеводов, которые необходимо перерабатывать. И вместо отдыха ваш организм трудится.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, почему нельзя отказываться от ужина.

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