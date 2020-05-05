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Пять сортов фруктов и ягод, которые сделают вас еще красивей

Диетологи составили перечень из пяти сочных даров земли, которые полезны для здоровья и красоты

сегодня, 04:35
Автор:

• Екатерина Белоброва

Пять сортов фруктов и ягод, которые сделают вас еще красивей

Фрукты и ягоды помогают нам разнообразить наш рацион сладкоежек, избавив от вредных пирожных и тортов, при этом насыщая нас витаминами, минералами и свежестью. Диетологи подобрали ТОП-5 фруктов, которые не только делают нас чуточку счастливей, но и вполне реально помогают сжечь жир в нашем организме, добавляя ему стройности.

Черника

Исследование, в котором приняли участие более 100 тысяч взрослых людей, подтвердило: антиоксиданты флавоноида способны помочь нам поддерживать здоровый вес. Этих антиоксидантов особенно много в темных ягодах: чернике, ежевике, черной смородине, голубике. Так что стоит есть их как можно чаще - тем более, что полезных свойств они не теряют ни в замороженном, ни в сушеном, ни даже в вареном виде.

Яблоко

Во-первых, в яблоках много тех же антиоксидантов флавоноидов, о которых уже говорилось выше. А, во-вторых, они богаты клетчаткой, которая стимулирует пищеварение, поддерживает наш кишечник в форме и помогает контролировать уровень сахара в крови. Обязательно ешьте их с кожурой, так как в ней содержится основная доля антиоксидантов и полезных витаминов.

Груша

Если яблоки вам не очень нравятся или кажутся слишком жесткими, вы всегда можете съесть грушу: в этих фруктах содержатся те же полезные вещества, и они богаты клетчаткой. А лучше всего - совмещать!

Клубника

Как и черника, клубника богата антоцианины, а потому помогает нам поддерживать здоровый вес. Кроме того, полезные антиоксиданты очень хороши для здоровья нашего мозга: они поддерживают активность тех его зон, которые отвечают за память, а также способность к восприятию и обработке информации. Чем чаще вы едите свежие ягоды, тем выше ваша защита от возрастной деменции!

Перец

Да, да, именно перец, вам не показалось, а мы не ошиблись:  технически перец - это фрукт. И очень полезный фрукт к тому же! В том числе и за счет капсаицина - компонента, который придает перцу его остроту, а нам помогает стимулировать метаболизм и сделать процесс сжигания лишнего жира более активным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, нехватка каких витаминов провоцирует сезонное выпадение волос.


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Источник: https://ukrhealth.net/5-fruktiv-yaki-spalyuyut-zhyr-shvydshe-nizh-trenuvannya3463/
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