Каких витаминов не хватает, если выпадают волосы

Если вы заметили, что ваши волосы потеряли цвет, структуру и стали выпадать в большом количестве, тогда обратите внимание на своей рацион питания. Возможно, вашим волосам не хватает витаминов. Но каких именно?

Эксперты говорят, что женщина может терять в сутки от 50 до 100 волосинок, и это нормальный процесс, потому что волоски уступают свое место новым и сильным прядям. Но если волосы начали выпадают резко и в больших количествах, тогда стоит выяснить причину такого явления.

В 90% случаев выпадение волос так или иначе связано с недостатком питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Чтобы избавиться от этой проблемы, вам следует восполнить образовавшийся дефицит как можно скорее.

- Витамин А укрепляет волосы и стимулирует выработку коллагена.

- Витамин В1 защищает от стресса, а также противостоит так называемому сезонному выпадению волос.

- Витамин В2 сделает корни волос максимально крепкими, обратите на него внимание и если страдаете от раздражения кожи головы.

- Витамин В3 оптимизирует окислительные реакции в волосяных луковицах.

- Витамин В5 нормализует обмен веществ, он предотвращает появления седины, обеспечивает защиту волос от структурных повреждений.

- Витамин В9 ускоряет рост волос, освобождает фолликулы от вредных веществ.

- Витамин В12 улучшает дыхание волос, что позитивно сказывается на их питании.

- Витамин Е, его еще называют витамином красоты, благотворно сказывается на здоровье кожи головы и волос!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать волосы крепкими и шелковистыми.

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