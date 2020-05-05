Продукты, которые не следует есть ежедневно

Рацион питания должен быть разнообразным и правильно сбалансированным. Есть продукты, которые очень полезны для организма, но употреблять их каждый день не рекомендуется, потому что при регулярном приеме они могут навредить. Что это за продукты?

Красное мясо

Мясо - это ценнейший источник животного белка, который нужен для формирования мышц, костей скелета и связок. Однако при регулярном поедании такого продукта риск развития злокачественных образований резко возрастает. И в особой группе риска стоят именно любители шашлыка и мясных блюд, приготовленных на гриле. Такой способ приготовления хоть и снижает калорийность готового блюда, но при этом и провоцирует рост ароматических углеводородов и гетероциклических аминов, которые и отвечают за развитие раковых клеток.

Шпинат

Этот продукт является незаменимым источником органических кислот, витаминов и минералов, насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, и пищевых волокон. Но есть в шпинате и скрытая опасность в виде щавелевой кислоты, которая может спровоцировать образование камней в почках, да в целом негативно отразиться на работе мочевыделительной системы.

Выпечка и сдоба

Если есть ежедневно мучные изделия, можно заработать сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы. Обилие в питание белого хлеба, булочек и пирожков приводит к повышенной сонливости и снижению работоспособности.

Яйца

Несмотря на богатый состав, есть яйца каждый день нежелательно. Все дело в том, что в составе яичного желтка содержится большое количество холестерина, который провоцирует развитие атеросклероза сосудов. А особенно от ежедневного поедания яиц стоит отказаться пожилым людям. Для них норма — это 1-2 яйца в неделю.

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