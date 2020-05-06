Неожиданные преграды, которые мешают похудеть

Приближается лето, а значит пора вплотную заняться своей фигурой и убрать "лишнее". Но есть причины, которые мешают сбросить вес, несмотря на правильное питание и физические занятия. В чем же может быть проблема?

Калорийные перекусы

Правильно сформировав основные приемы пищи, не следует забывать о перекусах. Даже один стаканчик любимого капучино, одно пирожное или горсть орехов могут быть намного калорийнее, чем макароны с мясом. Вот и выходит, что "неправильные" перекусы могут влиять на все ваши усилия в спортзале.

Психологические барьеры

Очень часто женщины подсознательно не хотят похудеть, потому что лишний вес может восприниматься как дополнительная "защита". Вот несколько распространенных установок: "Я полная, значит мне не нужно бороться за мужское внимание" - актуально для людей с проблемной самооценкой. "У меня слишком мало свободного времени/я слишком занята" - проблема трудоголиков, которые едят не когда хотят, а когда выпадет минутка.

Спешка в еде

"Перехватить на ходу" - верный способ наесть лишнего. Питание - не просто процесс того, как мы что-то забросили в желудок. Это длительный психический и физический процесс: глаза должны увидеть пищу, железы выработать слюну, вы должны осознать, что жуете, почувствовать вкус, запах. Тогда и ваша голова, и желудок согласятся - "Да, я поела". А если вы уделяете этому процессу всего три минуты, просматривая социальные сети - организм так и не поймет, что произошло и спустя некоторое время снова почувствует голод.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько нужно употреблять белка, чтобы похудеть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!