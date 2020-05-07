Какие орехи обязательно нужно есть мужчинам

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Из-за своего витаминного состава, орехи считаются одними их самых полезных продуктов. В них содержится большое количество ценных веществ и антиоксидантов, которые нужны организму для защиты от многих заболеваний. Но мало кто знает, что этот продукт еще повышает мужскую фертильность и улучшают качество спермы.
Специалисты из Испании провели эксперимент, участие в котором взяли 119 мужчин в возрасте от 18 до 35 лет и разделили их на две группы. Добровольцы из первой группы ежедневно употребляли 60 г миндаля, грецких орехов и фундука, а вторая группа придерживалась обычного рациона без добавления орехов. Результаты эксперимента, который длился 14 недель, показали, что участники из первой группы значительно улучшили показатели своей спермограммы: количество спермы, жизнеспособность и подвижность сперматозоидов.
Дело в том, что орехи содержат большое количество полиненасыщенных жирных кислот, цинка, фолиевой кислоты, витаминов С и Е.
Исследование доказало, что с помощью регулярного употребления орехов мужчины могут улучшить качество половой жизни и повысить вероятность зачатия ребенка.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как на уровень холестерина влияет употребление грецких орехов.
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