Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.05.2020

BTC/USD

9176.68

ETH/USD

202.47

LTC/USD

45.23

НБУ 07.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.30

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какие орехи обязательно нужно есть мужчинам
НОВОСТИ Все новости

Какие орехи обязательно нужно есть мужчинам

Орехи обладают целым рядом полезных свойств

сегодня, 03:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какие орехи обязательно нужно есть мужчинам

Из-за своего витаминного состава, орехи считаются одними их самых полезных продуктов. В них содержится большое количество ценных веществ и антиоксидантов, которые нужны организму для защиты от многих заболеваний. Но мало кто знает, что этот продукт еще повышает мужскую фертильность и улучшают качество спермы.

Специалисты из Испании провели эксперимент, участие в котором взяли 119 мужчин в возрасте от 18 до 35 лет и разделили их на две группы. Добровольцы из первой группы ежедневно употребляли 60 г миндаля, грецких орехов и фундука, а вторая группа придерживалась обычного рациона без добавления орехов. Результаты эксперимента, который длился 14 недель, показали, что участники из первой группы значительно улучшили показатели своей спермограммы: количество спермы, жизнеспособность и подвижность сперматозоидов.

Дело в том, что орехи содержат большое количество полиненасыщенных жирных кислот, цинка, фолиевой кислоты, витаминов С и Е.

Исследование доказало, что с помощью регулярного употребления орехов мужчины могут улучшить качество половой жизни и повысить вероятность зачатия ребенка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как на уровень холестерина влияет употребление грецких орехов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tvoymalysh.com.ua/mom-territory/mom-health/12832-kak-uvelichit-veroyatnost-zachatiya-skolko-i-kakih-orehov-nado-est-muzhchine.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...