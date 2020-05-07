Продукты, которые обязательно нужно есть вместе

Если хотите быть здоровыми и красивыми, тогда научитесь правильно формировать свой рацион питания. Не все продукты можно сочетать друг с другом, потому что в тандеме они наносят вред организму. Но есть и те продукты, которые обязательно нужно употреблять вместе, чтобы они принесли максимум пользы. Что это за продукты?

Помидоры + оливковое масло

Готовите салат из помидоров? Обязательно добавьте в список ингредиентов оливковое масло. В томатах содержится много ликопина - мощного антиоксиданта. Он отвечает не только за красный пигмент любимого овоща, но и снижает риск возникновения и развития онкологии. Лучше всего ликопин усваивается при растворении в жирах. Для этих целей лучше всего использовать именно оливковое масло.

Яблоки + горький шоколад

Есть такие сладости, которые можно употреблять без малейших угрызений совести. Например, яблоки в горьком шоколаде. В яблоках содержится кверцетин, а в горьком шоколаде — катехины. Вместе эти вещества укрепляют стенки сосудов, повышают их эластичность и препятствуют образованию тромбов.

Помидоры + брокколи

Американские ученые провели эксперименты на животных и пришли к занимательным выводам. Если рацион на 10% состоит из брокколи и на 10% — из томатов, риск возникновения и развития онкологии снижается на 52%. По отдельности брокколи и томаты такие впечатляющие результаты не показывали.

Куркума + черный перец

Удивительный микс представляют собой куркума и черный перец. Используйте такое сочетание приправ как можно чаще, чтобы повысить защитные силы организма, укрепить иммунитет, мягко очистить организм и улучшить работу пищеварительной системы.

Цельнозерновые + репчатый лук

Цельнозерновые продукты богаты цинком и железом. Чтобы эти минералы лучше усвоились организмом, стоит дополнить их серой - она разрушает связи в этих веществах, которые мешают им всасываться в кровь и попадать в нуждающиеся органы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты нельзя есть каждый день.

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