Названо простое средство для снижения давления

Зарубежные специалисты выяснили, что снизить показатели артериального давления возможно с помощью кунжутных семечек. Этот продукт необходимо употреблять регулярно, ведь он содержит множество полезных веществ.

Известно, что кунжут часто используют в кулинарии, особенно для выпечек и различных сладостей. Несмотря на маленький размер, в семечках кунжута сосредоточено большое количество витаминов (А, Е и группы В), а также кальций, железо, марганец, цинк, магний, селен и медь.

В составе этого продукта есть сезамин и сесамолин - фенольные соединения, которые помогают нормализовать кровяное давление и снизить уровень "плохого" холестерина. Также эти вещества предотвращают любые закупорки в сосудах, защищая от проблем с сердечно-сосудистой системой.

Если у вас часто наблюдается повышенное давление, тогда стоит обратиться к специалисту и пройти обследование, а до этого времени можно ежедневно употреблять 1-2 ложки кунжутных семечек. Этого достаточно, чтобы нормализовать давление и снизить холестерин.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой напиток поможет снизить артериальное давление.

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