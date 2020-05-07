Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.05.2020

BTC/USD

9289.09

ETH/USD

205.69

LTC/USD

45.89

НБУ 07.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.25

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Названо простое средство для снижения давления
НОВОСТИ Все новости

Названо простое средство для снижения давления

Это средство широко используется в кулинарии

сегодня, 10:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Названо простое средство для снижения давления

Зарубежные специалисты выяснили, что снизить показатели артериального давления возможно с помощью кунжутных семечек. Этот продукт необходимо употреблять регулярно, ведь он содержит множество полезных веществ.

Известно, что кунжут часто используют в кулинарии, особенно для выпечек и различных сладостей. Несмотря на маленький размер, в семечках кунжута сосредоточено большое количество витаминов (А, Е и группы В), а также кальций, железо, марганец, цинк, магний, селен и медь.

В составе этого продукта есть сезамин и сесамолин - фенольные соединения, которые помогают нормализовать кровяное давление и снизить уровень "плохого" холестерина. Также эти вещества предотвращают любые закупорки в сосудах, защищая от проблем с сердечно-сосудистой системой.

Если у вас часто наблюдается повышенное давление, тогда стоит обратиться к специалисту и пройти обследование, а до этого времени можно ежедневно употреблять 1-2 ложки кунжутных семечек. Этого достаточно, чтобы нормализовать давление и снизить холестерин.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой напиток поможет снизить артериальное давление.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/95246-nazvano-prostoe-sredstvo-dlya-snizheniya-holesterina-i-krovyanogo-davleniya.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...