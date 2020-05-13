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Врачи назвали самую полезную кашу для сердца

Эта каша гораздо дешевле, чем гречка, но намного полезнее для здоровья сердца

сегодня, 08:35 756
Автор:

• Виолетта Комаровская

Врачи назвали самую полезную кашу для сердца

Врачи выяснили, какая каша самая полезная для сердца. И это оказалась не популярная гречка, а обыкновенная перловка. Об этом пишет издание Hyser. 

Правильное питание для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, - это важный элемент хорошего самочувствия. Именно поэтому врачи советуют включить в рацион блюда из перловки. Пользу они принесут и тем, кто заботится о своем здоровье и хочет избежать проблем с сердцем в будущем. 

Самая главная задача, с которой перловка справляется на отлично, - это регуляция уровня опасного холестерина в крови. Эта каша способна опустить его до приемлемого, за что, безусловно, вас поблагодарят сердце и сосуды. 

Также перловая каша - это кладезь витаминов В и К. Они необходимы для здорового функционирования сердечно-сосудистой системы. 

Когда именно и в каком виде употреблять перловую кашу в качестве профилактики, не имеет значения. Перловку можно приготовить как обычный гарнир, добавить в нее суп или потушить с овощами и мясом. В любом из этих вариантов перловая каша сохранит свои полезные свойства. 

А вот любители сладкого могут сделать из перловки отличный питательный и полезный десерт. Для этого в кашу стоит добавить мед и сухофрукты. 

Правда, имеются у перловки и свои противопоказания. Она не подойдет тем, кто страдает от заболеваний желудка и кишечника. Также ее необходимо исключить из рациона, если вы не переносите глютен. В этой каше содержится белок злаковых, способный спровоцировать вздутие и дискомфорт в области кишечника.  

Ранее "Комментарии" рассказывали, какая каша поможет снизить риск инсульта



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Источник: https://hyser.com.ua/community/134385-v-stokrat-polezney-grechki-nazvana-kasha-kotoraya-neobhodima-dlya-zdorovya-serdca
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