Продукты, которые лучше готовить, а не покупать в магазине

В супермаркете есть большое количество товаров, на любой вкус и цвет. Но многие из них сомнительного качества, поэтому могут навредить нашему здоровью и фигуре. Какие продукты лучше всего готовить самостоятельно, а не покупать в магазине?

Колбаса

Мясные полуфабрикаты проходят множество стадий дополнительной обработки, прежде чем попасть на прилавок магазина. Нитраты, консерванты, химические добавки и усилители вкуса — вот лишь малая часть того, что попадает в них, чтобы продукты дольше хранились и сохраняли товарный вид.

Майонез

Для приготовления покупных майонезов используют большое количество консервантов и искусственных добавок, которые вредят здоровью. Помимо этого, майонез весьма калорийная заправка, способная легко прибавить к вашей фигуре пару лишних килограмм.

Кетчуп

Этот соус, содержащий крахмал, консерванты, ароматизаторы и усилители вкуса типа глутамата натрия, вызывает привыкание. Никакой пользы после переработки томатов (если они там вообще есть) в таком продукте (кстати, весьма калорийном) не остается.

Чипсы

Этот продукт входит в число самых вредных для здоровья. Для придания определенных вкусовых качеств в чипсы добавляется большое количество промышленной химии: это красители, усилители вкуса, ароматизаторы, идентичные натуральным. Поэтому, лучше готовить хрустящую закуску дома, ведь это очень просто!

Печенье

Быстрые углеводы сомнительного происхождения (которыми, собственно, и является любое магазинное печенье с умопомрачительно искусственным и вредным составом) — не самый лучший выбор для тех, кто заботится о своем здоровье и фигуре.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты обязательно есть вместе.

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