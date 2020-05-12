Пять причин добавить в свой рацион больше рыбы

Рацион питания должен быть вкусным, полезным и разнообразным. Рыба - удивительный продукт, обладающий высокими пищевыми достоинствами. Вот пять основных причин, почему она должна появляться почаще в вашем меню.

Витамины

Правильно приготовленная рыба - это настоящий кладезь витаминов, полезных веществ и микроэлементов, поэтому она периодически должна появляться в рационе. Особенно богата рыба на витамин D, Е и В, а также калий, фосфор, калий и йод.

Омега-3

Главное достоинство этого продукта - полиненасыщенные жирные омега-3 кислоты. Они содержатся в любом виде рыбы и очень важны для поддержания здоровья нашего организма. Омега-3 укрепляют иммунитет, улучшают зрение, предотвращают сердечные проблемы и положительно влияют на гормональный фон.

Серотонин

Употребление рыбы повышает и нормализует уровень серотонина, который может меньше вырабатываться из-за стресса, напряженной работы и малоподвижного образа жизни. Серотонин - гормон счастья, а значит употребление рыбы делает вас счастливее.

Белок

В рыбе содержится много белка - главного строительного материала для организма. Именно он участвует в построении структуры мышц, а мышечная ткань повышает метаболизм тела до 9 раз.

Рыбий жир

Рыбий жир давно известен своими полезными свойствами для организма. Но если в жидкости его сможет выпить не каждый, то в самой рыбе он незаметен. Ешь рыбу и вам не потребуется ее жир в качестве добавки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая рыба самая полезная для организма.

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