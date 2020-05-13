Как экономить на питании без ущерба качеству

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Большую
часть своего дохода многие люди тратят на продукты питания, потому что цены
растут быстрее, чем заработные платы. Как же можно сократить расходы без ущерба
качеству и при этом сделать рацион вкусным и разнообразным? Предлагаем, несколько
практичных советов.
Откажитесь от
полуфабрикатов
Эти
продукты существенно экономят время на готовку, но в них содержатся вредные
добавки, которые могут навредить здоровью. И несмотря на то, что замороженные
котлетки, блинчики и пельмени стоят не очень дорого, при нехитрых подсчетах вы
поймете, что за эти деньги можно самостоятельно приготовить эти блюда и будут
они в два раза вкуснее и полезнее.
Покупайте сезонные
продукты
Как
правило, на сезонные продукты цена всегда снижена. Зачем вам покупать помидоры
по заоблачной цене, если они напичканы химическими добавками и никакой пользы
организму не приносят. Салат можно сделать из капусты, свеклы или тыквы. С
этими овощами также можно готовить супы и основные блюда.
Откажитесь от колбасы
и сосисок
Мясные
полуфабрикаты - одни из самых вредных продуктов в нашем рационе. Они стоят
дороже сырого мяса, но не содержат в себе никаких витаминов и питательных
веществ, а наоборот, вредные добавки, которые опасны для здоровья. Если вы не
готовы отказать себе во вкусном бутерброде, используйте для его приготовления
запеченное в духовке мясо или обжаренное куриное филе.
Составляйте меню
Перед
походом в магазин составьте меню на несколько дней. Четкий список поможет вам
сэкономить деньги, время на закупку и приготовления блюд. Это убережет вас от
спонтанных покупок, на которые, порой, мы тратим лишние деньги.
Выбирайте блюда с
повторяющимися продуктами
Сэкономить
деньги и сделать рацион разнообразным можно с помощью повторяющихся продуктов.
Например, сегодня вы готовите картофельную запеканку, а через день радуете
домочадцев вкусными драниками. Или же в
один день подаете на стол вкусный салат из капусты, а на второй варите
ароматные щи.
Не выбрасывайте еду
Старайтесь хотя бы раз в неделю устраивать день, когда вы доедаете все блюда, которые есть в холодильнике, или готовите что-нибудь только из имеющихся продуктов, не бегая в ближайший магазин за яйцами или молоком.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты питания лучше готовить самостоятельно, а не покупать в магазине.
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