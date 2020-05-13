Как экономить на питании без ущерба качеству

Большую часть своего дохода многие люди тратят на продукты питания, потому что цены растут быстрее, чем заработные платы. Как же можно сократить расходы без ущерба качеству и при этом сделать рацион вкусным и разнообразным? Предлагаем, несколько практичных советов.

Откажитесь от полуфабрикатов

Эти продукты существенно экономят время на готовку, но в них содержатся вредные добавки, которые могут навредить здоровью. И несмотря на то, что замороженные котлетки, блинчики и пельмени стоят не очень дорого, при нехитрых подсчетах вы поймете, что за эти деньги можно самостоятельно приготовить эти блюда и будут они в два раза вкуснее и полезнее.

Покупайте сезонные продукты

Как правило, на сезонные продукты цена всегда снижена. Зачем вам покупать помидоры по заоблачной цене, если они напичканы химическими добавками и никакой пользы организму не приносят. Салат можно сделать из капусты, свеклы или тыквы. С этими овощами также можно готовить супы и основные блюда.

Откажитесь от колбасы и сосисок

Мясные полуфабрикаты - одни из самых вредных продуктов в нашем рационе. Они стоят дороже сырого мяса, но не содержат в себе никаких витаминов и питательных веществ, а наоборот, вредные добавки, которые опасны для здоровья. Если вы не готовы отказать себе во вкусном бутерброде, используйте для его приготовления запеченное в духовке мясо или обжаренное куриное филе.

Составляйте меню

Перед походом в магазин составьте меню на несколько дней. Четкий список поможет вам сэкономить деньги, время на закупку и приготовления блюд. Это убережет вас от спонтанных покупок, на которые, порой, мы тратим лишние деньги.

Выбирайте блюда с повторяющимися продуктами

Сэкономить деньги и сделать рацион разнообразным можно с помощью повторяющихся продуктов. Например, сегодня вы готовите картофельную запеканку, а через день радуете домочадцев вкусными драниками. Или же в один день подаете на стол вкусный салат из капусты, а на второй варите ароматные щи.

Не выбрасывайте еду

Старайтесь хотя бы раз в неделю устраивать день, когда вы доедаете все блюда, которые есть в холодильнике, или готовите что-нибудь только из имеющихся продуктов, не бегая в ближайший магазин за яйцами или молоком.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты питания лучше готовить самостоятельно, а не покупать в магазине.

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