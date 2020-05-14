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Какой продукт необходим людям с высоким давлением

Это очень ценный продукт, который имеет массу полезных свойств

сегодня, 03:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какой продукт необходим людям с высоким давлением

Канадские исследователи утверждают, что людям, страдающим гипертонией, необходимо добавлять в свой рацион чечевицу. Этот продукт является источником многих витаминов, поэтому поддерживает работу всего организма.

Эксперты выяснили, что калий, входящий в состав чечевицы, способен нормализовать кровяное давление, предотвратив недомогание. Для гипертоников этот продукт весьма полезен, потому что повышенное давление приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Чечевица также обеспечивает организм железом - микроэлементом, который необходим при кроветворных процессах. Он также участвует в синтезе гемоглобина, который распределяет кислород по всему организму. 

Известно, что этот вид круп богат на белок, витамины группы В, фолиевую кислоту, а также на магний, медь, марганец и цинк, которые помогают поддерживать организм в тонусе. 

Помимо этого, чечевица содержит небольшое количество жира и много клетчатки, которая увеличивает обмен веществ и надолго сохраняет чувство сытости, уменьшая при этом желание перекусить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая специя способна снизить артериальное давление.


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Источник: https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/3969516-etot-produkt-prosto-neobhodim-lyudyam-s-vyisokim-davleniem.html
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