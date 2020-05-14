Какой продукт необходим людям с высоким давлением

Канадские исследователи утверждают, что людям, страдающим гипертонией, необходимо добавлять в свой рацион чечевицу. Этот продукт является источником многих витаминов, поэтому поддерживает работу всего организма.

Эксперты выяснили, что калий, входящий в состав чечевицы, способен нормализовать кровяное давление, предотвратив недомогание. Для гипертоников этот продукт весьма полезен, потому что повышенное давление приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Чечевица также обеспечивает организм железом - микроэлементом, который необходим при кроветворных процессах. Он также участвует в синтезе гемоглобина, который распределяет кислород по всему организму.

Известно, что этот вид круп богат на белок, витамины группы В, фолиевую кислоту, а также на магний, медь, марганец и цинк, которые помогают поддерживать организм в тонусе.

Помимо этого, чечевица содержит небольшое количество жира и много клетчатки, которая увеличивает обмен веществ и надолго сохраняет чувство сытости, уменьшая при этом желание перекусить.

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