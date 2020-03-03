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Названа специя, которая поможет снизить давление

Артериальное давление — важный показатель нашего здоровья

сегодня, 11:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Названа специя, которая поможет снизить давление

Повышенное давление сильно отражается на самочувствии и может навредить здоровью. Людям, у которых наблюдаются частые скачки давления, нужно знать, как с помощью обычных продуктов улучшить свое состояние. К примеру, в этом деле очень помогает корица. Об этом сообщает издание The Health Site.

Корица - одна из самых популярных специй, которая обладает сладковатым терпко-вяжущий вкусом и приятным ароматом. Но ее можно использовать не только во время приготовления блюд, а еще и как лекарство от различных недугов.

Медики утверждают, что эта специя способна понизить артериальное давления, а также показатели "плохого" холестерина в крови. В корице содержится циннамат - активный компонент, который защищает сосуды и сердце от различных заболеваний, увеличивая показатели "хорошего" холестерина.

Помимо этого, корица является незаменимым источником таких ингредиентов, как клетчатка, железо, кальций и фосфор. Корица часто используется для борьбы с вирусами и бактериями, поскольку обладает антисептическими свойствами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие орехи помогут снизить артериальное давление. 


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Источник: https://www.thehealthsite.com/photo-gallery/bring-down-your-risk-of-high-bp-heart-disease-and-more-add-cinnamon-to-your-diet-729201/cinnamon-3-729203
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