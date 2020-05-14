Забудьте о стройности: напитки, которые мешают похудеть

Если вы решили привести свою фигуру в норму, тогда обратите внимание не только на продукты питания, но и на напитки, которые вы употребляете в течение дня. Некоторые из них могут мешать вам сбросить лишний вес и вызывать ряд других проблем. Что это за напитки?

Кофе с молоком

Вы знали, что вкусный и ароматный латте содержит в себе около 250 калорий благодаря жирному молоку? А что будет, если употреблять его каждый день? Да, ваш любимый напиток вполне способен влиять на вес и мешать вашей стройности. Эксперты говорят, что люди, которые привыкли пить кофе с добавлением молока, сливок и сладких сиропов снижают свои шансы на похудение.

Пакетированные соки

В отличие от фрэша, соки из пакетика имеют в себе больше сахара и консервантов, чем натуральный продукт. Как только у вас возникнет желание выпить стакан такого сахара, вспомните: его порция содержит в себе 33 грамма сахара. А суточная норма потребления составляет 25 граммов. Вот и задумайтесь, настолько ли вам он нужен.

Молоко

Инсулиновый индекс молока является одним из самых высоких среди напитков. А молочный белок - мощный аллерген. Также в одном стакане молока содержится 12 граммов молочного сахара. Помимо этого, как заявили британские ученые, мужчины, потребляющие молоко на регулярной основе, повышают риск заболеть раком на 30%.

Газировка

Сладкая газированная вода - главный враг тех, кто пытается сбросить лишний вес. В составе этого продукта много сахара, консервантов, красителей, различных усилителей, которые вредят здоровью и приводят к ожирению, целлюлиту, сахарному диабету и другим проблемам. Откажитесь от газировки и тогда приведет в норму не только ваш вес, но и здоровье.

Энергетики

Многие люди увлекаются энергетическими напитками, которые весьма опасны и калорийны. Они повышают уровень сахара в крови, а также артериальное давление А количество таурина в баночке превышает дневную норму в сотни раз. При регулярном употреблении энергетики мешают не только похудеть, но и делают человека уставшим и раздраженным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких напитков хочется пить еще больше.

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